WWE | Confusione per Bianca Belair dopo l’attacco di Jade Cargill a Naomi

L’Elimination Chamber 2025 ha riservato alcuni momenti sorprendenti. Il primo colpo di scena della serata è stato il ritorno di, che ha demolitoall’inizio del match femminile dell’Elimination Chamber.ha vinto il match, conquistando così il suo posto per WrestleMania 41. Alla fine, ha avuto molto a cui pensare.Durante il post-show dell’Elimination Chamber, aè stato chiesto come si sentissedidurante l’Elimination Chamber. Non ha avuto molto da dire in modo definitivo, perché ha molte domande: “Ero così confusa, onestamente ero così confusa. Sinceramente, sento ancora di aver bisogno di risposte. Io epensavamo che fossero Liv Morgan e Raquel. Poi, quando sono tornata dal mio match,era già andata via perché era stata portata via in barella enon c’era, quindi sento di dover parlare con entrambe su questa situazione.