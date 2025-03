Zonawrestling.net - WWE: Bianca Belair vince l’Elimination Chamber e vola a WrestleMania, ritorno shock di Jade Cargill

Comincia con una sorpresa scioccante il PLE Elimination. Nel match di apertura,Match femminile, quando ancora non si è entrati nel vivvo, arriva. L’ex campionessa tag team sembra intenzionata a colpire Liv Morgan, che le telecamere hanno individuato nei dintorni del luogo dell’aggressione quandoè stata messa ko qualche mese fa.IS BACK!And wait what the hell?! #WWEpic.twitter.com/kw7m7Iibh5— WWE (@WWE) March 2, 2025 Invece lacolpisce con violenza Naomi. Conimpossibilitata a mediare tra le due, perché già nella sua cella, Naomi viene messa KO dall’ex AEW, che arriva a chiudergli addosso il pesante portone della gabbia. Senza velleità di prendere parte al match,lascia la gabbia soddisfatta, con il ring announcer che dopo pochi secondi annuncia che Naomi non partecipare al match e che per questo è da considerarsi la prima eliminazione.