WTA Merida 2025 | Emma Navarro in finale senza patemi Arango a sorpresa su Saville

Semifinali in archivio, nella notte, al WTA 500 di, dove si incrociano varie storie prima dell’approdo all’ultimo atto. Quello che giocheranno l’americana, che è alla sua secondasul circuito maggiore, e la colombiana Emiliana, autrice di una cavalcata notevolissima e alla prima volta in un ultimo atto WTA.Quanto a, poca storia nella semicon l’attualmente armena Elina Avanesyan. Un 6-3 6-3 che mette in evidenza le attuali differenze tra le due giocatrici, anche se tra 1-1 e 2-2 Avanesyan ha ben cinque chance di andare a ottenere il break. Non le sfrutta, e allora sul 3-2 èa trovare l’allungo a 15, cosa che di fatto le regala il 6-3. Break immediato anche nel secondo set da parte dell’americana, solo che sul 2-1 l’armena pesca un gran passante di rovescio per il controbreak.