WTA Austin 2025, Pegula vince il derby con Kessler e conquista il primo titolo stagionale

Jessicarispetta il pronostico della vigilia e completa l’opera, imponendosi nelstatunitense con McCartneyndo il WTA 250 di. Si tratta delin stagione e del settimo complessivo in carriera per la trentunenne americana, che arriva così con fiducia al Sunshine Double di marzo tra Indian Wells e Miami.La numero quattro al mondo, prima testa di serie del tabellone sul cemento texano, si è sbarazzata diin meno di un’ora e mezza con il punteggio di 7-5 6-2. Decisivo a conti fatti l’esito delset, conche si è ritrovata sotto 4-2 dopo aver portato a casa i primi due game dell’incontro per poi salvarsi con un parziale di tre giochi a zero.La finalista degli US Open 2024 ha fatto la differenza nelle fasi cruciali della prima frazione, annullando una delicata palla break sul 5-5 e poi strappando il servizio anel game successivo.