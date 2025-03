Wta Austin 2025 | Pegula stende Kessler in finale e vince il settimo titolo della carriera

Leggi su Sportface.it

Jessicasi porta a casa ildel torneo Wta 250 di. La nativa di Buffalo ha trionfato innel derby a stelle e strisce contro McCartney, la quale non è riuscita a mettere la ciliegina sulla torta di un grande torneo che la vede finalista anche in doppio. 7-5 6-2 il punteggio in un’ora e 23 minuti di gioco in favore di, che conquista così il.Primo acuto stagionale per la 30enne americana, che incrementa così il suo margine su Madison Keys e consolida il suo quarto posto nel ranking Wta.invece non riesce a centrare il bis neldopo aver trionfato a inizio gennaio a Hobert, ma può consolarsi con le otto posizioni guadagnate in classifica: da domani tornerà infatti tra le prime cinquanta al mondo al numero 48, a una sola lunghezza dal suo best ranking.