Oasport.it - WTA Austin 2025, la finale è tutta americana: Pegula e Kessler si giocheranno il titolo

Per la prima volta nella sua storia il torneo WTA 250 diregalerà agli appassionati una. A sfidarsi per ilsaranno infatti Jessica, testa di serie numero uno, e la connazionale Mc Cartney, quinta favorita del seeding.Nel primo incontro di giornata la statunitense Jessicapiega, in poco meno di due ore, l’australiana Ajla Tomljanovic con il punteggio di 6-1 4-6 6-3. Il primo parziale inizia con tre break consecutivi, la prima a tenere il servizio è l’che sale 3-1 e da lì s’invola verso la vittoria confezionando altri tre game consecutivi. Nella seconda frazione arriva la puntuale reazione della tennista australiana che scappa sul 4-1 con doppio break, subisce il ritorno della rivale sul 4-3, tiene il servizio nell’ottavo gioco e chiude i conti mantenendo la battuta nel decimo.