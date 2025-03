Napolitoday.it - Vorrei una Napoli più Napoli e meno Pechino, New York e Dubai

Lo studio “Zaha Hadid Architects” è vincitori di uno dei più importanti concorsi (se non il più importante) per la città die il suo prossimo destino urbanistico, economico e sociale: “La Porta ad Est di”. Ma asiamo proprio degli incapaci? Sic et simpliciter sembrerebbe.