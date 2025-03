Von der Leyen | bisogna riarmare l' Europa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.35 "Siamo pronti a difendere la democrazia e il principio secondo cui esiste uno stato di diritto. Non si può invadere e intimidire i vicini o cambiare i confini con la forza".Così Ursula von der, al termine del summit di Londra. C'è stata "discussione sincera" sulla necessità di mettere Kiev in una posizione di forza: l'Ucraina ha bisogno di "garanzie di sicurezza complete" a sostegno delle sue posizioni economiche e militari,ha detto."La via per la pace è la forza.Dobbiamocon urgenza l'" ha concluso.