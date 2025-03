Lanazione.it - Volontariato e inclusione. Sfida tecnologica e sociale: "Cura del parco Giuliani"

Opportunità contro tutte le discriminazioni per avviare e consolidare le pratiche dell’nella responsabilitàdel Comune di Pontremoli. Si chiama “Sono cittadino anch’io. Ilper una cittadinanza attiva“ il progetto che l’ente locale ha avviato insieme alla Rsa Michelangelo del Gruppo La Villa di Aulla, per coinvolgere in contesti non sanitari persone con disagio psichico che hanno già fatto un percorso terapeutico – riabilitativo in una struttura ad alta intensità assistenziale. Obiettivi che coinvolgono persone prese in carico dai servizi sociali o sanitari, che necessitano di percorsi di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell’socio – lavorativa e dell’acquisizione di autonomia. Inserimenti che affiancano dipendenti comunali nelle mansioni quotidiane, in modo da valorizzare la singola persona partendo da competenze professionali precedentemente acquisite.