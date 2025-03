Ilgiorno.it - Volo in ritardo di 3 ore, udienza per il rimborso fissata per il 2030: il caso assurdo di Busto Arsizio

Varese – Ottenere ilper uninpuò trasformarsi in un’attesa interminabile, fino a otto anni. Questo ilemblematico segnalato daAl, che segnala ildi un’per unrelativo a unadel 2022 che gli uffici giudiziari di(Varese) hannoper ilAl, società specializzata nell’assistenza ai passeggeri del trasporto aereo, ha denunciato la lentezza della giustizia italiana nel riconoscere un diritto garantito dalle normative europee che, in base alla legge, dovrebbe essere automatico: cioè il. La normativa europea, varata nel 2004, prevede che quando i passeggeri raggiungano la destinazione finale con unall’arrivo pari o superiore alle tre ore rispetto all'orario di arrivo pubblicato, scatta il diritto alla compensazione pecuniaria il cui ammontare dipende dalla tratta aerea: 250 euro per distanze inferiori o pari a 1500 chilometri; 400 euro per distanze comprese tra 1500 e 3500 chilometi; 600 euro per distanze superiori ai 3500 chilometri.