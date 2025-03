Oasport.it - Volley, Trento scavalca Perugia e vince la regular season! Taranto saluta la Superlega, Monza si salva col brivido

in extremis ladiche, retrocessa dopo quasi tre ore di emozioni e ribaltamenti di fronte nell’asse trae la città pugliese. L’Itas3-0 a Padova e, che lascia un set a Piacenza e viene superata per il peggiore quoziente set, ma le emozioni forti si concentrano in zona salvezza conche rimonta Cisterna e3-2 la sfida casalinga, mentre aVerona rimonta la Prisma Gioiella e si impone al tie break, condannando i pugliesi a una amarissima retrocessione. Questi i quarti di finale dei playoff:-Cisterna,-Modena, Civitanova-Milano, Verona-Piacenza.Un set di sofferenza e poi la vittoria senza particolari altre difficoltà per l’Itas Trentino, che ribalta proprio all’ultimo la corsa per il primo postondo 3-0 sul campo della Sonepar Padova e superandonel quoziente set.