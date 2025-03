Noinotizie.it - Volley: Taranto-Verona 2-3, pugliesi retrocessi nel finale thrilling. Si salva Monza Superlega

La stagione regolare della, nella pallavolo maschile (in pratica la serie A) si conclude con laone di.La squadra pugliese ha perso in casa 2-3 con. Contemporaneamente Cisterna-2-3 (14-16 nel tie break) così i lombardi hanno raggiuntoa quota 15 punti. Però, per il maggior numero di vittorie ottenute in campionato,è al penultimo posto ein ultima posizione.in salvo,retrocesso. L'articolo2-3,nel. Si proviene da Noi Notizie..