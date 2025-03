Sport.quotidiano.net - Volley serie A2 femminile. Omag Mt al gran completo con Melendugno

Quest’oggi (ore 17) l’Mt San Giovanni sarà di scena in Puglia contro la Narcononper la quarta giornata di andata della Pool Promozione. Obiettivo: mantenere o se possibile aumentare il proprio vantaggio sulle inseguitrici. Sono oltre 600 i chilometri che la squadra del presidente Manconi dovrà affrontare per raggiungere la palestra polivalente di San Giuseppe da Copertino (Le). L’impianto pugliese evoca piacevoli ricordi al libero marignanese Sofia Valoppi, che sullo stesso parquet, nello scorso mese di luglio, conquistò la medaglia d’oro ai Campionati europei Under 22. La squadra del presidente Giuseppe Lugibello occupa la penultima posizione in classifica con 31 punti. In quest’avvio di Pool Promozioneè ancora a secco di vittorie. La squadra del coach Simone Giunta è comunque formata da un roster di ottime atlete, dove spiccano l’esperienza della regista Valeria Caracuta e dell’opposta israeliana Polina Malik.