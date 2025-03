Oasport.it - VOLLEY NIGHT – Salvezza, playoff, libri e allenatori con Chiavegatti, Salvagni e Zoratti

Leggi su Oasport.it

E’ la notte dei verdetti ama anche delle letture di qualità, del futuro, di. Di tutto questo si palerà questa sera dalle 21.30 in diretta ai microfoni di Simona Bastiani, Enrica Merlo e Paolo Cozzi con ospiti Federico, tecnico di Firenze che ieri ha ottenuto una rocambolescain A1, Francois, pronto a rientrare in Italia dopo la lunga esperienza con il Mulhouse e Ciro, tecnico della Nazionale delle Far Oer.hanno appena pubblicato un libro: Il codice Velasco