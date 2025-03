Volley maschile Superlega | Monza si salva al tie break retrocessione per Taranto

Leggi su Sportface.it

La regular season di2024/2025 è giunta al termine. Tutte le squadre del campionato sono scese in campo alle 18:00 di domenica 2 marzo, per impegnarsi nell’ultima sfida prima dei playoff. E’ stato un pomeriggio fondamentale per diverse posizioni in classifica, dalla vetta alla zona, rispettivamente in sfida contro Cisterna e Verona, si sono sfidate a distanza per rimanere nella massima categoria di. Duello anche per la prima piazza, con Trento e Perugia in corsa per la posizione più ambita.Nel corso della serata vengono decisi i diversi match validi per i quarti di finale. Trento, che si accaparra la prima posizione, scenderà in campo contro Cisterna, ottava. Perugia incontrerà Modena, mentre Civitanova dovrà sfidare Milano. L’ultimo quarto di finale, vedrà poi impegnate le due formazioni di Verona e Piacenza.