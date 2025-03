Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 26ma giornata di A1.

LE26ªDI SERIE A1INDRE SOROKAITE: Ci teneva a chiudere bene una stagione non troppo facile, più per Pinerolo che per lei e chiude l’annata con 20 punti, un ottimo 63% in ricezione, il 39% in attacco, 2 ace e 2 muri che aiutano le piemontesi nell’impresa di Roma.MERIT ADIGWE: Entra a più riprese al posto di Haak e chiude il match casalingo con Perugia con 7 punti, il 60% in attacco e un muro. Quando Santarelli la chiama in causa lei c’è sempre.STELLA NERVINI: Inizia contratta, come gran parte delle compagne, una partita vietata ai deboli di cuore ma, quando serve, cambia marcia e mette giù palloni che pesano tantissimo: 16 punti, il 50% in ricezione, il 40% in attacco e un ace. La salvezza di Firenze passa anche da qui