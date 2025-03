Forlitoday.it - Volley, colpo salvezza per la Querzoli: liquidata Assisi

Leggi su Forlitoday.it

Grande prova dellaForlì che di fronte al proprio pubblico liquida con un perentorio 3 a 0 (25-21, 25-21, 25-22) la Sir Its Umbria Academy e avvicina sempre più l'obbiettivoin campionato. Formazione forlivese in gran spolvero e che si fa apprezzare in battuta (7 ace), in.