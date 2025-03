Volley A1 femminile | Firenze rimonta Bergamo e si salva Roma crolla in casa e retrocede

Leggi su Sportface.it

Doveva essere un finale thrilling e così è stato: l’ultima giornata della regular season della Serie A1di2024/2025 si è giocata in contemporanea consegnando tutti gli ultimi verdetti più attesi. In particolare, gran parte dell’attenzione si è rivolta al duello a distanza per la salvezza tra. Ad avere la peggio sono le capitoline che, arrivate all’ultima giornata in terzultima posizione, sonote incontro Pinerolo. A, invece, le toscane, sotto 2-0, sono riuscite are fino a vincere al tiebreak, strappando una salvezza clamorosa.TUTTI I RISULTATI DELLA REGULAR SEASONSERIE A12024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATESladjana Mirkovic (), Serie A12024/2025– Foto LVFA1vince ine si