Voglia di reinventarsi. Lo show Ferragamo evoca Pina Bausch. Missoni multicolore

Riaffermano la loro identità attraverso unità minime le maison che sfilano in questa settimana della moda milanese. Le passerelle si trasformano in un recupero di forme e motivi in chiave avanguardista, quasi a voler districare un filo tra il passato e l’esigenza di trovare una nuova traiettoria. In un momento di generale difficoltà del settore, i brand sembrano dire che la crisi può trasformarsi in svolta solo con il giusto lavoro di reinterpretazione di quei codici estetici che li hanno resi ciò che sono. Un’ermeneutica che si coglie anche nei dettagli. Lo fa Versace che – mentre le voci di una possibile vendita continuano a serpeggiare e rincorrersi tra una passerella e l’altra – presenta una collezione che grida l’inconfondibilità del marchio. Su un defilé di 150 metri all’interno di un deposito di tram milanesi loè un inno di personalità.