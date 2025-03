Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il futuro sembra segnato: la società ha deciso cosa fare con il serbo. La soluzione più plausibile è questa: ecco come stanno le cose

di RedazionentusNews24, ildel centravantiessere stato già stabilito da parte dellabianconera:la situazione attualeIldi Dusanessere sempre più lontano dalla. Il numero 9 non dovrebbe proseguire la propria avventura in bianconero dopo il termine distagione, che quindi potrebbe essere l'ultima annatantina del classe 2000. A riferirlo è l'edizione odierna del Tuttosport.Stando a quanto emerge sul quotidiano torinese, il piano dellabianconera è quella di cedere il giocatore, con il quale non si è trovato un accordo per mitigare i 12 milioni di euro di ingaggio percepiti dastagione.