Ilgiorno.it - Vivere a Milano con 1.100 euro. La storia di Felice, barelliere all’Humanitas: “Solo per l’affitto 650 euro, campo d’aria”

– “Dovremmo fermarci tutti, smettere di lavorare e di fare straordinari, con un’azione sindacale forte.così, bloccando i servizi, capirebbero che gli stipendi vanno subito alzati, perché i lavoratori non ce la fanno più”.Rocco, 50 anni, è uno dei barellieri dell’Humanitas di Rozzano, assunti da una società esterna che fornisce il servizio all’istituto clinico. “Il mio ultimo stipendio è stato di 1.100– racconta – praticamente vivo”. Condizioni comuni a quelle dell’esercito di lavoratori nella catena di appalti e subappalti delle strutture sanitarie, dove gli unici dipendenti diretti sono medici, infermieri e personale dell’amministrazione. “Faccio questo lavoro da 25 anni – racconta– e ho visto peggiorare le condizioni. Gli stipendi sono bassi, assolutamente non in linea con il costo della vita.