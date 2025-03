Dilei.it - Vittoria Puccini sposa Fabrizio Lucci. Cosa pensa dell’ex Alessandro Preziosi

Leggi su Dilei.it

si: l’annuncio arriva in un periodo d’oro per l’attrice, che è tornata in tv con la fiction Rai Belcanto e si prepara a vivere uno dei momenti più belli della sua vita.si: l’annuncioÈ un periodo davvero speciale per, che è tornata sul piccolo schermo con la fiction targata Rai Belcanto. Una storia che l’ha colpita profondamente, quella di una madre e delle sue due figlie che cercano nella Milano di metà Ottocento il riscatto da una vita di miseria e violenze, e che ha già incantato il pubblico.Ma non solo: l’attrice tornerà presto anche al cinema con Follemente, il nuovo film di Paolo Genovese, già campione di incassi al botteghino. È un momento di rinascita per, non solo in campo professionale, ma anche nella vita sentimentale.