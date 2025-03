Ilgiorno.it - Vittima di un agguato in Congo: "L’esempio di mio figlio Luca"

di" (nella foto), Salvatore Attanasio ospite della Rete per la pace di Pioltello e delle Acli di Limito racconta il, l’ambasciatore morto in unquattro anni fa in. Sala piena per la testimonianza del padre che cerca la verità dal giorno della tragedia. Al polso un braccialetto sulla battaglia. Nel cuore, un dolore e un amore infiniti. "È un onore essere qui, accanto a voi - le sue parole -. Mioaveva un lavoro in una grossa società di consulenza, ma si sentiva in gabbia. Si iscrisse a un master di politica internazionale, propedeutico al concorso in diplomazia". C’è riuscito con la tenacia, "e quel che ha fatto lo abbiamo visto tutti". La lezione più grande: "È importante tenere la schiena dritta per continuare a portare avanti i propri progetti".