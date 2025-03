Oasport.it - Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, Serie A basket 2025: orario, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Tutto pronto per il ‘Clasico’ dellaA didomenica 2 marzo, alle ore 18:15,edsi affrontano per la ventesima giornata della regular season 2024-.I bianconeri vogliono cancellare la pesante sconfitta rimediata nei quarti di finale di Coppa Italia (77-91) dove non sono riusciti a mettere in difficoltà gli acerrimi rivali, venendo spazzati via soprattutto nel terzo quarto. Coach Dusko Ivanoviccercherà di toccare le corde giuste dei suoi giocatori, con le V-nere attualmente al secondo posto in classifica con 28 punti al pari della Germani Brescia.L’vuole invece riscattare il ko in finale di Coppa Italia, dove non è riuscita a rispettare il pronostico venendo battuta dalla sorprendente Dolomiti Energia Trentino (69-80). I meneghini hanno due punti da recuperare in classifica sui bolognesi, che li precedono di una sola posizione.