Vinile, che passione. Mercato e musica dal vivo

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di collezionismole, che unisce, storia e. Oggi, dalle 10 alle 21, lo spazio culturale Daste, l’ex centrale elettrica di Bergamo che oggi è uno dei poli culturali più vivaci della città, ospita la 3ª edizione della Fiera del, un’intera giornata dedicata a dischi, cd e audiocassette, con ingresso completamente gratuito. La fiera vedrà l’esposizione di oltre 40 espositori provenienti da tutta Italia e offrirà un’ampia selezione di vinili, compact disc e cassette per tutti i gustili. L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire nuovi tesori da aggiungere alla propria collezione, soddisfacendo gli appassionati alla ricerca di un’edizione rara o di un classico intramontabile. Non solo, ma anche un’intera giornata all’insegna delladal