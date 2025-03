Lanazione.it - Vince il fair play. Dalle tribune arrivano soltanto applausi

Una partita scanditada. Ieri a Firenze, allo stadio dell’Isolotto in via Pio Fedi, si è disputata ‘La partita applaudita’ fra Isolotto-Real Chianti, un progetto legato al campionato Giovanissimi B anno 2011 che coinvolge questo fine settimana in Toscana 110 partite maschili e una femminile di Under 15. La finalità è quella di far giocare le gare davanti al consueto pubblico di genitori, parenti e amici che possono però esprimere le loro emozioni, appunto, solo con l’applauso e un incitamento corretto. Prima della partita i capitani delle squadre hanno letto un messaggio per sensibilizzare tutti contro cattivi comportamenti, violenza e razzismo in campo e sulle. All’Isolotto è stata una bella festa del calcio trae rispetto per l’avversario e l’arbitro, in una sfida veramente bella che ha visto l’Isolotto superare 4-2 il Chianti Nord.