Ilrestodelcarlino.it - Villa piange la maestra Debby, 42 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Solare, positiva, il sorriso sulle labbra, un occhio di riguardo, una mano e una parola gentile per tutti. Era così Debora Fabbiani, per gli amici. Una donna, un’insegnante e una mamma esemplare, che aveva saputo inserirsi nella comunità e farsi voler bene da tutti. Se n’è andata all’improvviso, venerdì 28 febbraio, a soli 42; una brevissima malattia l’ha strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari, e lasciando un vuoto incolmabile nell’intera comunità, che, affranta, si stringe in un affettuoso abbraccio alla famiglia. Originaria di Castelnovo Monti, con i nonni di Cerreto Alpi, si era trasferita a Garfagno dopo il matrimonio con Daniele Ferrari, dipendente comunale. Mamma di due splendidi figli, Martina, di 14, e Cristian, di 10, era insegnante alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo, dove stava svolgendo l’anno di prova per ottenere il meritato ruolo e dove aveva trovato una seconda famiglia, stimata e amata da tutti, bambini, genitori e colleghi.