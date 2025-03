Bergamonews.it - Villa d’Ogna, oggi i funerali di Carlo Ceresoli: restano gravi le condizioni della figlia

ledi Maria Chiara, la 25enne rimasta coinvolta nell’incidente di venerdì mattino lungo la provinciale ad Ardesio, nel quale ha perso la vita il papàRemigio.La giovane viaggiava sul sedile del passeggeroLancia Delta Integrale rossa che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe sbandato improvvisamente andando a scontrarsi frontalmente con un mezzo pesante: un impatto violentissimo, che ha ridotto la vettura a un ammasso di lamiere. Immediato l’intervento dei soccorsi, dagli agentiPolizia Stradale di Bergamo ai vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo, e al personale medico. Fonti vicine alla famiglia fanno sapere che la situazioneragazza è ancora molto seria., 61 anni, è deceduto sul colpo, mentre laè stata caricata a bordo dell’elicottero arrivato da Sondrio e trasportata con la massima urgenza agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova ricoverata da quasi 48 ore con seri traumi in diverse parti del corpo, soprattutto alla testa e agli arti.