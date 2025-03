Juventusnews24.com - Vignola fa l’attendista: «La stagione della Juve ha presentato qualche stop, ma penso questo. Koopmeiners? Vi dico la mia»

di RedazionentusNews24, ex calciatore, ha parlatoe si è soffermato soprattutto sul rendimento diBeniaminonon ha dubbi. Questava aspettata, esattamente come uno dei più grandi colpi del calciomercato estivo bianconero: Teun. Ecco le sue parole, rilasciate a La Gazzetta dello Sport. SITUAZIONE COMPLICATA – «La situazione è un po’ difficile, ci sono grandi alti e bassi. Dopo l’Inter sembrava che la squadra fosse uscita dall’impasse , ma l’eliminazione in Coppa Italia ha rovinato l’andamento. Però dopo il cambio drastico dell’estate si sapeva che ci sarebbero stati degli. I conti si fanno alla fine e purtroppo i tecnici sono molto legati ai risultati: il club ha impostato il futuro su di lui».