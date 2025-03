Fanpage.it - Vigile aveva sul pc centinaia di migliaia di video e foto pedopornografici. Scandalo in Toscana

Leggi su Fanpage.it

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, il materiale rinvenuto è di una gravità impressionante: 153.347 file immagini e 1.117, raffiguranti minori, spesso in tenerissima età, coinvolti in atti sessuali con adulti e in scene di autoerotismo.