Ilgiorno.it - Vigevano, chiuse le indagini su Ceffa: verso il processo, ma potrebbe tornare a fare il sindaco

(Pavia) - Lesono concluse. La Procura di Pavia ha inviato all’avvocato deldiAndrea, Luca Angeleri, l’avviso di chiusura dellea carico del primo cittadino indagato per il reato di corruzione. Per gli inquirenti non sono necessarie deroghe, con tutta evidenza gli elementi raccolti in questi mesi sono considerati sufficienti per avanzare quella che, con ogni probabilità, sarà la richiesta di rinvio a giudizio. La conclusione dellesegna anche altri due importanti passaggi della complessa vicenda: l’impossibilità di una reiterazione del reato, visto che nel frattempo la composizione della maggioranza che sostiene l’Amministrazione di centrodestra si è profondamente modificata, e soprattutto dell’eventuale inquinamento delle prove.