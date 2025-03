Messinatoday.it - VIDEO | L'arrivo al Palacultura, il lancio di petardi e fumogeni poi la rissa: le immagini della manifestazione "no ponte"

Leggi su Messinatoday.it

L'al, ildipoi la. Lecarnevalesca "No" raccontano il momento del clou dell'attività violenta in cui si è poi evoluto il corteo. Unaverso cui, nei termini in cui si è poi realizzata, tutti i.