VIDEO – Curva Sud Milan, tutto San Siro in coro: Gerry Cardinale vattene

LaSud delentra a Sandopo 15 minuti di sciopero del tifo per poi prendersela contro la società diSolo per la maglia. Per quella del. Per quella che è sparita anche dal campo. Invece di indossare quella a strisce rossa e nere il geniale marketin rossonero decide per quella del Portogallo. In onore dei suoi due allenatori. Di Rafael Leao e pure di Joao Felix finito in panchina giustamente.Quindici minuti di silenzio, senza un solo tifoso nel cuore del tifo del. NellaSud. Quindici minuti senza una voce, un. Ma qualche fischio si. Quelli sono arrivati, si sono sentiti e forti per un inizio non da. O meglio dadi questa stagione. Unnon all’altezza.Poi arriva il minuto quindici e laSud entra. Nessuna bandiera (se non quella che rappresenta il padre fondatore del solo grande), nessuno striscione.