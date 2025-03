Vic suona come Dj per Dolce e Gabbana ma qualcuno accusa il playback I fan la difendono | Ha una carriera – Il video

Leggi su Open.online

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, si è esibita in un dj set durante la sfilata dialla Milano Fashion Week. Le Cool Girls, per citare il nome della collezione, sono uscite dal Metropol, storica sede della maison, per sfilare tra la gente in Viale Piave. Molti su X sostengono però che la Dj non avesse la consolle collegata. Così sui social ci si divide tra chi la difende e chi ladi scarsa onestà. March 1, 2025 «Vic ha fatto il mix audio che senti riprodotto, quella è la sua musica, e si è esibita in un evento non musicale quindi per questioni tecniche avràto in, ha deciso di partecipare perché era una sfilata e lei era parte della perfomance, per il resto ha una», spiega una utente su X.March 2, 2025 L'articolo VicDj per, mail