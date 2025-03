Lanazione.it - Viaccia, niente da fare contro la capolista

Real Cerretese 30 REAL CERRETESE: Battini, Novi, Monti, Meucci, Chiavacci, Mordagà (82’ Bargellini) Fedi, Gargiulo (88’ Antonini) Pieri (82’ Tramacere) Bouhafa (88’ Lapi) Nieri. A disp.:Santini, Melani. All.:Petroni: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Querci (75’ Fakkas) Fedi, Pittala (20’ Baldi) Vannucci (60’ Virdò) Fofana, Yahon (85’ Bellucci) Ridolfi, Rozzi. A disp.:Oliva, Sforzi, Caca, Hisely, Ferroni. All.:Facchini Arbitro: Michele Napolano di Empoli, coadiuvato da Gabriele Storai di Arezzo e Niccolò Castagnozzi di Siena Reti: 40’ Bouhafa, 66’ e 73’ Pieri "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma penso che si tratti di un risultato bugiardo. La prestazione da parte nostra c’è stata, abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco per buona parte della gara. Certo, quando concedi tre occasioni ad una squadra forte come questa, il rischio di essere puniti è concreto".