Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 19:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellaA1Napoli per la presenza di cantieri ci sono 2 km di coda e tra Ceprano e Frosinone versoproseguendo sulla A1 code anche sulla diramazioneSud del qui per traffico di rientro tra Torrenova il raccordo un invito alla prudenza poi sulla Nettunense dove a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Fontana di Papa Montegiove nelle due direzioni e allo stadio Olimpico si sta giocandoComo per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A possibili disagi alla circone al termine del match durante le fasi di deflusso dei tifosi nell'area dell'impianto sportivo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i tagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.