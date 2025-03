Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 18:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellasulla A1Napoli per la presenza di cantieri Ci sono code per 6 chilometri tra Ceprano e Frosinone in direzionesempre per lavori code anche sulla A12 tra il bivio per l'autostrada aFiumicino ci spostiamo poi sulla A24Teramo dove per la presenza di un veicolo in panne ci sono incolonnamenti tra Castel Madama e Tivoli in direzionesempre versorallentamenti sulla Pontina qui per traffico di rientro a partire da Pomezia fino a Castel di Decima traffico rallentato anche lungo la carreggiata esterna del raccordo tra le uscite Ardeatina e Tuscolana da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità il momento è tutto a più tardi anche nellahttps://storage.