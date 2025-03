Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 17:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellasulla A1Napoli per la presenza di cantieri Ci sono code di 3 km tra Ceprano e Frosinone versoproseguendo sulla A1 in direzione nord raccomando prudenza per un incidente che rallenta il traffico tra Ponzanono e Magliano Sabina verso Firenze Ci spostiamo poi sul Raccordo Anulare dove abbiamo ora le metti in carreggiata esterna tra le uscite Appia Tuscolana rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro sempre in entrata verso il centro code sulla Flaminia tra il raccordo e via due punti e sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi anche nella