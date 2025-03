Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellasulla diramazioneSud segnalato un veicolo in panne tra San Cesareo e Monte Porzio Catone in direzioneveicolo che al momento non crea problemi alla circone e raccomandiamo comunque prudenza e alle 18 allo stadio Olimpico si gioca aComo valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A attive Come di consueto modifiche allanella zona del Foro Italico e della Farnesina possibili disagi alla circone durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi nell'area dell'impianto sportivo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta Pro invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità punto.