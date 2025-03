Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con la 1Napoli per lavori con restringimento di carreggiata permane un km di coda all'altezza di Frosinone versosempre in A1 ma sulla direttrice fidanzerò mai rimosso l'incidente tra il bivio per la diramazionenord e Ponzanono verso Firenze rimosso anche le piante sulla Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina la circone è tornata regolare e sta volgendo al termine laOstia Half Marathon degli Atleti partiti questa mattina dall'Eur stanno raggiungendo il litorale di Ostia permangono alcune chiusura al traffico su via Cristoforo Colombo direzione Ostia e deviazioni di percorso per diverse linee di bus ricordiamo che proprio in occasione della mezza maratona la metro mare sta effettuando alcune partenze straordinarie da Colombo La prossima sarà alle 14:36 allo stadio Olimpico oggi il matchComo ventisettesima giornata di Serie A calcio d'inizio alle 18 Come di consueto già diverse ore prima da scattare al pianocon divieti di sosta ad ampio raggio in tutta la zona del Foro Italico possibili brevi stop alla circone durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi e chiudiamo con il trasporto marittimomar informa che a causa del maltempo oggi non verrà effettuata la corsa unità veloce Formia Ponza delle 14:30 mentre la corsa nave Ponza Formia delle ore 16 anticiperà la partenza alle 14:30 tutto dariana Grazie Astral infomobilità Grazie dell'attenzione in chiusura ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.