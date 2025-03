Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con A1Napoli per lavori con cemento di carreggiata si è formato un chilometro di coda all'altezza di Frosinone direzionerestiamo in A1 ma sulla direttrice Firenzedove segnalato un incidente al km 530 siamo tra il bivio per lanord e Ponzanono verso Firenze al momento non ci sono ripercussioni sulla circone ma si consiglia prudenza alla guida ci spostiamo sulla Pontina un incidente sta provocando code tra Spinaceto e Castel di Decima a Latina andiamo sul raccordo anulare per traffico intenso Ci sono rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina e Appia su via Ostiense sempre per traffico code tra Acilia Vitinia in entrambi i sensi di marcia e segue laOstia Half Marathon gli atleti partiti dall'Eur si stanno dirigendo verso il litorale per raggiungere la rotonda di Ostia progressive chiusura traffico su via Cristoforo Colombo direzione Ostia e deviazioni numerose linee di bus è proprio in occasione della mezza maratona è intensificato il servizio della metro mare con partenze straordinarie da Colombo alle 13:08 e alle 14:36 è tutto Daria piazzale infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della