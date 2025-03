Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 11:25

sulla A1 Firenze Roma rimosso l'incidente tra Orvieto e A1 verso la circolazione è tornata regolare per traffico intenso abbiamo rallentamenti sulla Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina e nella capitale prosegue la mezza maratona Ostia gli atleti parti dall'euro si stanno dirigendo verso il litorale è progressiva e chiusura al traffico su via Cristoforo Colombo direzione Ostia e deviazioni per numerose linee di bus è sempre per gli eventi numerose le iniziative carnevalesche che oggi si svolgono in diversi comuni del Lazio a Nettuno in programma il carnevale delle Meraviglie con esibizioni di danza teatro intrattenimento musicale a chiudere la manifestazione una sfilata di abiti storici quanto alla viabilità fino a questa sera saranno attivi divieti di sosta e transito nonché deviazioni del traffico su diverse strade del centro urbano tra cui via Matteotti piazzale liberati via Palermo e piazzale San Rocco sfilata di carri alle a Sabaudia a partire dalle 12 e fino alle 19 sarà vietata la circolazione in Corso Vittorio Emanuele II viale Principe di Piemonte Piazza del comune e strade limitrofe infine a Castel Madama si festeggia il carnevale Castellano dalle 14:30 scatterà nei divieti di sosta e transito in via San Sebastiano Piazza Dante è ancora via Marconi via Piazza Garibaldi modifiche anche per i bus Cotral che transitano all'interno del centro urbano