Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente sulla A1 Firenzeche sta provocando code tra Orvieto e Attigliano in direzione dal momento il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sarà in vigore il divieto di circone sulle autostrade per i mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza passiamo alle 20 si sta correndo in queste ore la cinquantesima edizione dellaOstia Half Marathon dall'Eur percorrendo via Cristoforo Colombo i partecipanti raggiungeranno il mare di Ostia progressive chiusura traffico lungo tutto il percorso di gara sino alle 16 Quanto al trasporto pubblico sono attive Deviazioni di percorso per 20 linee di bus maggiori dettagli sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità è tutto d'arianna che lo CS l'infomobilità Grazie dell'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della