Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 09:25

Astral infomobilità Ben ritrovati all'appuntamento con altre alla infomobilità un servizio dellacircone al momento regolare sull'intera rete viaria ad agevolare gli spostamenti lo ricordiamo lo stop dei mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza che fino alle 22 di questa sera non potranno circolare sulle autostrade diamo ora uno sguardo alle 20 si sta svolgendo in queste ore laOstia Half Marathon la storica gara podistica giunta la sua cinquantesima edizione dall'Eur percorrendo via Cristoforo Colombo si raggiungerà il mare di Ostia progressive chiusa al traffico lungo tutto il percorso di gara il termine della manifestazione è fissato per le 13:30 Ma la riapertura delle strade interessate sarà 16 Quanto al trasporto pubblico sono attive Deviazioni di percorso per numerose linee di bus maggiori dettagli in merito sulla nostro sito e sull'app di Astral infomobilità e chiudiamo con il trasporto marittimo a causa del maltempo oggi non verranno effettuate le corse uni veloce Ponza Formia delle ore 10 e formia-ponza delle ore 14:30 è tutto ad Arianna che la CIA Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.