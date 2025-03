Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 08:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della rimosso l'incidente avvenuto in precedenza sulla A24 Teramo nei pressi della barriera di Est verso Teramo la circone è tornata regolare per il resto non ci sono al momento criticità da segnalare ricordiamo che oggi domenica 2 marzo dalle 9 fino alle 22 sarebbe pure il divieto di transito sulle autostrade per i mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza ora non guarda gli eventi si corre oggi la Ostia Half Marathon la storica gara podistica aggiunta la sua cinquantesima edizione alle 8:50 è prevista la partenza della gara paralimpica alle 9 quella della gara Sulla distanza di 21 Km si partirà dall'euro da via Cristoforo Colombo altezza Viale dell'Umanesimo e si correrà verso il mare di Ostia fino a raggiungere piazzale Cristoforo Colombo previste progressive chiusura traffico lungo tutto il percorso di gara e termine della manifestazione è fissato per le 13:30 apertura delle strade interessate dal passaggio degli Atleti sarà alle 16 Quanto al trasporto pubblico sono attive Deviazioni di percorso per numerose linee di bus maggiori dettagli sulla nostro sito e sull'app dias infomobilità bene per il momento è tutto d'arianna carocci Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della