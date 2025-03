Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2025 ore 07:25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone si presenta al momento regolare sulle principali strade e autostrade dellaunica eccezione i rallentamenti per un incidente sulla A24-teramo all'altezza della barriera diEst in direzione di Teramo oggi domenica 2 marzo dalle 9 fino alle 22 in vigore il divieto di transito sulle autostrade per i mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza diamo uno sguardo alle 20 Oggi la cinquantesima edizione della corsa podisticaOstia Half Marathon la manifestazione partirà dall'Eur e raggiungerà piazzale Cristoforo Colombo numerose le chiusure al traffico lungo tutto il percorso di gara deviata Inoltre diverse linee di bus tutti i dettagli in merito sulla nostro sito o sulla app di infomobilità bene per ora è tutto da Diana Croci Astral infomobilità Grazie dell'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita Punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.