Via Thuram l’Inter prende Vlahovic

Dusane Marcus, due attaccanti di spessore, due percorsi diametralmente opposti in questa stagione. Se il francese è diventato un pilastro imprescindibile del, il serbo sembra sempre più fuori posto alla Juventus.Bloccato in un sistema di gioco che non esalta più le sue qualità,sta vivendo un’annata difficile. I suoi numeri – 14 reti in 32 presenze – non sono disastrosi, ma il suo peso alno della manovra bianconera è in netto calo. La Juventus di Motta, sempre più orientata verso un gioco collettivo e razionale, sembra faticare a valorizzarlo. È davvero lui il profilo giusto per il futuro della Vecchia Signora?Dall’altra parte,ha trovato la sua dimensione perfetta nel. Paradossalmente, i suoi numeri sono quasi identici a quelli di– 14 gol in 33 gare – ma il suo impatto è completamente diverso.