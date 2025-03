Ilgiorno.it - Via Manara trascurata. I commercianti furiosi:: "Chiusa 48 ore per potature"

Via Luciano, a un passo dal centro di Monza, eppure. Lo dicono i cittadini che ci lavorano o che ne fruiscono i servizi. "Guardi qui - racconta Antonio Smiroldo - sabato scorso e sabato l’altro i tecnici sono venuti per la potatura stagionale degli alberi e hanno chiuso un giorno per tre ore e la volta dopo per tutto il giorno la via, senza avvisare prima nessuno. Per noisi è trattato di una perdita secca, perché la gente non poteva più accedere alla via e faceva acquisti altrove". "Non si può chiudere una strada intera - gli fa eco Claudio Bescapè che dal centro frequenta i negozi di via, i cui titolari lavorano nella via da decenni - si chiude un pezzo di strada e poi lo si riapre e se ne chiude un’altro tratto. Sempre ovviamente mettendo cartelli di avviso i giorni prima, così gli utenti si sanno regolare".