Via col telefono al Niguarda. Tre in cella

Li vede tutti i giorni davanti al supermercato in zona Centrale dove lavora come vigilante. Così li ha subito riconosciuti quando l’altra notte i tre lo hanno rapinato del suo cellulare Motorola mentre si trovava nella sala d’attesa esterna del pronto soccorso del. Gli aggressori sono stati rintracciati poco lontano dagli agenti del commissariato Greco Turro, arrestati e portati a San Vittore: in manette un egiziano di 36 anni, un romeno di 47 e un italiano di 51. Stando a quanto ricostruito, il gruppo è entrato in azione qualche minuto dopo le 2.30 di venerdì: nel mirino è finito un trentottenne italiano, che in quel momento si trovava in ospedale. "Stai attento che per te finisce male", l’approccio intimidatorio di uno dei tre, che poi ha staccato lo smartphone in carica e se n’è impossessato.