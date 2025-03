Thesocialpost.it - Vertice di Londra, Lavrov sfida l’Europa: “Invio di forze di peacekeeping in Ucraina un’impudenza, Zelensky traditore del popolo ebraico”

Nel giorno in cui i Paesi dell’Ue si riuniscono aper unsulla Difesa, il ministro degli Esteri russo, Sergei, lancia un nuovo guanto dicontro l’Occidente.ha ammonito gli europei sul fatto che un “eventualedidiin” rappresenti per Mosca “”. Ed ha inoltre attaccato duramente, bollando il presidente ucraino come un “nazista puro” e un “del”.Leggi anche: Prima di, Meloni sente Trump: l’equilibrio sempre più precariodurissimo contro Europa eVolodymyrè diventato un “nazista puro” e un “del”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergeiin una intervista a Krasnaya Zvezda, periodico del ministero della Difesa russo, riportata da Tass.